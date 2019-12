14 Morde, 29 Totschlagsdelikte, 27 fahrlässige Tötungen - das ist die Bilanz der Thüringer Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2018. Dazu kommen offiziell 40 ungeklärte Tötungsdelikte. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sind es tatsächlich mehr als doppelt so viele. Zehn davon sind Kindstötungen. Eine Mordkommission gab es in Thüringen bisher nicht. Auch eine Sonderkommission (Soko) für "cold cases" - also Altfälle - existierte bisher nur in Jena. Anfang 2019 zog die erfolgreich arbeitende Soko nach Weimar um. Sie soll die ihr übertragenen Fälle noch bearbeiten und wird dann aufgelöst. Ihr Know-how soll aber genutzt werden, sagt Innenminister Georg Maier von SPD.