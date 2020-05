Polizei Neue Mordkommission für Thüringen

Eine neue landesweite Mordkommission in Thüringen nimmt am 1. Juli offiziell ihre Arbeit auf. Die beim Landeskriminalamt (LKA) angesiedelte Kommission besteht aus acht Beamten, wie Innenminister Georg Maier (SPD) mitteilte. Drei Stellen seien bereits besetzt, fünf noch ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am Pfingstwochenende. Laut Maier gibt es "jede Menge Bewerber".

Verzögerung durch Regierungskrise

Spurensuche an einem Glas. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler Ursprünglich sollte die zentrale Mordkommission schon Ende März an den Start gehen. Die Thüringer Regierungskrise im Februar hatte jedoch zu einer Verzögerung geführt. Mit Helena Loch wird eine Frau an der Spitze der neuen Einheit stehen. Die Polizeirätin ist derzeit noch in der Polizeiabteilung des Innenministeriums tätig. Loch bringt laut Maier eine umfangreiche Erfahrung bei der Bearbeitung von Kapitalverbrechen mit.

Zuständig für aktuelle Straftaten und Altfälle

In Thüringen werden derzeit laut dem Innenminister 21 Mord- und Totschlagsdelikte bearbeitet. Die neue Mordkommission soll neben aktuellen Straftaten auch Altfälle bearbeiten. Bei Bedarf sollen der Kommission jeweils vier Beamte aus den regionalen Kriminalpolizeiinspektionen zuarbeiten.