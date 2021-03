Die Landkreise wurden am Freitagvormittag aufgefordert, die neuen Regelungen in ihre Allgemeinverfügungen aufzunehmen. Erst dann sind sie gültig. An der bisherigen Vorgabe, wonach Schulen ab einer Inzidenz von 200 geschlossen werden müssen, hatte es viel Kritik gegeben.

So hatte der Landkreistag gefordert, dass Kreise selbst über Schulöffnungen entschieden können. Der Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), forderte Schulschließungen nur in regionalen Corona-Hotspots. Die flexibleren Regeln begrüßte er am Freitag. Krebs sagte, dies sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der Wartburgkreis will die Schulen und Kindergärten in den Hotspots im südlichen Landkreis weiter geschlossen halten.