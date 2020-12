Für den Saale-Orla-Kreis hat das Schleizer Gesundheitsamt am Montag härtere Corona-Beschränkungen angekündigt. Ab Mittwoch sollen persönliche Kontakte weiter eingeschränkt werden, dabei soll es aber keine Verpflichtung zum Zuhausebleiben geben, so ein Sprecher des Landratsamtes. Die neue Allgemeinverfügung werde vom Gesundheitsministerium geprüft und am Dienstag veröffentlicht.

Im Saale-Orla-Kreis weist das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 392 auf 100.000 Einwohnern in sieben Tagen aus. Für Amtsarzt Torsten Bossert gilt als sicher, dass die 400er-Marke am Dienstag überschritten wird. Damit ist der Saale-Orla-Kreis einer der zehn am stärksten von Coronainfektionen betroffenen Kreise bundesweit, so Bossert. Die meisten Infektionen gibt es dabei in der Stadt Tanna.