Laut Schenker ist der umstrittene Passus in der Verordnung auch nicht so gemeint, dass die Pressestelle des Ministeriums einem Landrat oder Oberbürgermeister vorschreibt, was er zu tun hat oder zu unterlassen hat. Die Eindämmungsverordnung schreibe vor, wie die Kommunen auf steigende Corona-Zahlen reagieren sollten. "Und es wäre gut, wenn man sich da abstimmt, wie man das den Menschen erklärt, warum strengere Auflagen nötig sind."