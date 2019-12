So wie es jetzt läuft, ist es nicht gerecht. Sagen die 17 Thüringer Landkreise, die eine finanzielle Schieflage beklagen. Die Schuld daran geben sie vor allem dem Land. Landkreistagspräsidentin Martina Schweinsburg untermauerte diesen Vorwurf mit Zahlen. Ihren Angaben nach war die so genannte Finanzausgleichsmasse - also die Summe der Landeszuweisungen an die Kommunen - im Jahr 2019 100 Millionen Euro niedriger war als im Jahr 2010. Und die Einnahmen des Landes seien zuletzt deutlich gestiegen: "Wenn binnen fünf Jahren ein Landeshaushalt von neun auf elf Milliarden Euro ansteigt, also um zwei Milliarden ansteigt, ohne dass es den Kommunen finanziell besser geht, dann stimmt etwas nicht im Freistaat Thüringen."