Acht der 17 Landräte in Thüringen fordern für die Thüringer Landkreise mehr Aufgaben. In einem Thesenpapier plädieren die parteilosen und SPD-Mitglieder unter den Landräten dafür, die Kommunalordnung zu ändern. Alle Aufgaben, die derzeit in den Unteren Verwaltungsbehörden der kreisangehörigen Kommunen erledigt werden, sollten auf die Kreise übertragen werden. Genannt werden etwa Bauordnungs- und Straßenverkehrsbehörden und Wohngeldstellen.