Die Linke im Landtag will die Hälfte der Erhöhung, insgesamt 18.000 Euro, an zwei Flüchtlingshilfe-Organisationen sowie das SOS-Kinderdorf Gera spenden, hatte die Fraktion bereits am Wochenende angekündigt. Die andere Hälfte wollen die Abgeordneten der Fraktion in der zweiten Jahreshälfte individuell spenden. Die Grünen wollen den Differenzbetrag aus der Diätenerhöhung Thüringer Frauenhäusern zukommen lassen. CDU, SPD, FDP und AfD wollen am Mittwoch in den Fraktionssitzungen besprechen, wo ihre Spenden hingehen sollen.