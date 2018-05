Landtag: Rot-Rot-Grün verabschiedet Programm gegen Armut

Der Thüringer Landtag hat mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ein Programm zur Armutsbekämpfung verabschiedet. Demnach soll die Landesregierung untersuchen, in welcher Situation Armutsgefährdete, beispielsweise Rentner oder Alleinerziehende, in Thüringen leben. Darüber hinaus soll die Regierung unter anderem verpflichtet werden, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die nicht unter dem Mindestlohn zahlen. Zudem soll sich das Land beim Bundesrat für eine auskömmliche Mindestrente einsetzen, die aus Steuermitteln finanziert werden soll.