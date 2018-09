Baby-Erlaubnis und Stillzimmer im Thüringer Landtag

Die Thüringer Landtagsfraktion der Grünen hatte zuvor ihren Eilantrag zur Mitnahme von Babys in Parlamentssitzungen am Verfassungsgericht zurückgenommen. Die Grünen hatten das Verfahren für erledigt erklärt, nachdem Landtagspräsident Christian Carius am Wochenende angekündigt hatte, Kleinkinder unter einem Jahr zu tolerieren. Drei Abgeordnete des Thüringer Landtags waren in den vergangenen Monaten Mütter geworden.