Erfurt Landtag verabschiedet geändertes Kindergartengesetz

Mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungskoalition ist am Donnerstagvormittag im Thüringer Landtag das geänderte Kindergartengesetz verabschiedet worden. Die CDU und die AfD enthielten sich. Mit dem neuen Gesetz wird auch das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei - das letzte Jahr vor der Einschulung ist bereits kostenlos.

Außerdem soll die Betreuung bei Vierjährigen verbessert werden. Die CDU hatte das zweite beitragsfreie Kita-Jahr zuvor abgelehnt und dafür plädiert, die 142 Millionen Euro vom Bund für eine kostenlose Verpflegung der Kita-Kinder zu verwenden. Das Geld für das beitragsfreie Kita-Jahr kommt vor allem vom Bund. Über das Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sollen in den nächsten Jahren bis 2022 insgesamt 142 Millionen Euro nach Thüringen fließen. Allerdings müssen dafür zunächst alle 16 Bundesländer ihre Pläne für das Kita-Gesetz vorlegen.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Bildrechte: dpa

Die Landtagsopposition hatte die Kindergartenpläne der Landesregierung kritisiert. Für die CDU erklärte die Abgeordnete Marion Rosin, wichtiger als ein weiteres Jahr Beitragsfreiheit sei es, die Qualität der Erziehung in Thüringer Kindergärten zu stärken. Außerdem sei unklar, wie die Beitragsfreiheit in Zukunft finanziert werden könne, wenn die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel aufgebraucht seien. Die AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal nannte das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ein Wahlkampfgeschenk von Rot-Rot-Grün. Das Geld solle besser zur Gewinnung von mehr Fachpersonal in den Kindergärten verwendet werden.