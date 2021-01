Der Thüringer Landtag hat weitere Hilfen für Bürger und Wirtschaft angesichts des bis Mitte Februar verlängerten Lockdowns verlangt. In einer Sondersitzung des Parlaments am Mittwoch in Erfurt gab es zudem deutliche Kritik vor allem von den Oppositionsfraktionen AfD, CDU und FDP an Teilen der Corona-Strategie der rot-rot-grünen Landesregierung.