Thüringens Landtagsabgeordnete pochen auf ein Mitwirkungsrecht bei künftigen Corona-Entscheidungen der Regierung, die tief in Bürgerrechte eingreifen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und sein Kabinett wurden am Dienstag in einer Corona-Sondersitzung von mehreren Fraktionen aufgefordert, regelmäßig über die Entwicklung der Pandemie und ihre Auswirkungen zu informieren. Vor dem Erlass neuer Verordnungen sei das Parlament zu beteiligen, heißt es in einem Antrag, der in den Ausschüssen weiter beraten wird.