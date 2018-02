Im Landtag ist es in einer Debatte zur Gemeindegebietsreform hat es im Plenum einen heftigen Schlagabtausch gegeben. Zunächst hatte Innenminister Georg Maier (SPD) für die von der Landesregierung geförderten freiwilligen Gemeindefusionen geworben. In seiner Rede vor dem Landtagsplenum appellierte Maier an die Kommunen in Thüringen, bis Ende März Anträge für freiwillige Fusionen zu stellen.