Ministerpräsident Bodo Ramelow hat im Landtag Erwartungen auf einen verbindlichen Fahrplan für die weitere Corona-Bekämpfung gedämpft. "Einen solchen Fahrplan hat angesichts des unsicheren und nicht vorhersehbaren Infektionsgeschehens keine Regierung. Weder in unseren 16 Bundesländern, den 27 EU-Mitgliedstaaten oder den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen", sagte er am Dienstag in seiner Regierungserklärung vor dem Landtag. Es werde keinen verbindlichen Plan geben können, sondern nur "Fahren auf Sicht in unsicherem Gelände".