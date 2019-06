Am Donnerstag debattierte der Thüringer Landtag über den von der rot-rot-grünen Landesregierung geplanten Haushalt für das Jahr 2020. Der Etat sieht Rekordausgaben in Höhe von 11,1 Milliarden Euro vor. So viel wie nie seit der Wiedervereinigung. Der aktuelle Landesetat 2019 liegt bei "nur" 10,65 Milliarden Euro. Die finale Abstimmung für den geplanten Landeshaushalt 2020 ist für Freitag geplant.

Mehr Stellen in den Bereichen Sicherheit, Justiz und Bildung

Der geplante Haushalt für 2020 sieht unter anderem mehr Stellen in den Bereichen Sicherheit, Justiz und Bildung vor. Insgesamt 180 Stellen sollen für Schulsozialarbeiter und 142 Stellen im Landeskriminalamt, bei der Polizei und in der Landespolizeischule finanziert werden. Auch die Justiz soll 59 Stellen mehr bekommen. Neun Stellen sollen im Verbraucherschutz unter anderem für Lebens- und Arzneimittelkontrollen geschaffen werden. Damit werden sich die Personalausgaben des Landes erstmals auf über drei Milliarden Euro belaufen. Weiterhin soll im neuen Landeshaushalt die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr finanziert werden.

Trotz Rekordausgaben sinkende Schulden

Trotz der Rekordausgaben von 11,1 Milliarden Euro im geplanten Haushalt sinken die Landesschulden unter die Grenze von 15 Milliarden Euro. Aus Sicht von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) ein Erfolg. Erstmals sei eine Regierung in Thüringen eine komplette Amtsperiode ohne neue Schulden ausgekommen, so Taubert. Vom Schuldenberg, der seit 1990 angehäuft wurde, seien 1,1 Milliarden Euro abgebaut worden. 2020 sollen es mindestens weitere 65 Millionen Euro sein. "Keiner kann uns sagen, wir können's nicht", sagte Taubert. Und spielte damit auf Zweifel an, die unter anderem aus der Wirtschaft kommen, ob diese Regierung mit Geld umgehen könne. Diesen Spagat schafft die Finanzministerin allerdings nur, weil sie auf die so genannte Rücklage des Landes zurückgreift. In diesem Sparstrumpf ist zurzeit noch gut eine Milliarde Euro. Über 400 Millionen Euro sollen entnommen werden, um den Etat auszugleichen.

Kritik aus der Opposition

Massiver Gegenwind zu dem geplanten Haushalt kam aus der Opposition. Die CDU sieht den Etat kritisch. Laut Union soll der Spielraum zum Schuldenabbau genutzt werden. Stattdessen setze Rot-Rot-Grün auf Konsum. Auch bei der Verwaltungs- und Behördenreform habe die Landesregierung versagt. Ebenso wie bei den geplanten Investitionen. Über 800 Millionen Euro seien hier seit 2014 nicht abgeflossen. Die CDU-Fraktion beantragte bei der Debatte im Landtag den Etat weiter in den Ausschüssen zu beraten. Damit solle vermieden werden, dass ein verfassungswidriger Haushalt beschlossen werde, sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU Maik Kowallek. Rot-Rot-Grün greife ansonsten in das Budgetrecht des neuen, im Oktober gewählten Landtags ein. Olfa Kießling, AfD, warf Rot-Rot-Grün einen "aufgeblasenen Haushalt" vor, mit dem "ideologische Projekte" vorantrieben werden sollten. Etwa beim Umweltschutz oder bei der Unterstützung minderjähriger Flüchtlinge. Die Abgeordneten von Rot-Rot-Grün wiesen die Kritik zurück. Der Haushalt werde nicht - wie von der CDU gefordert - in den Ausschüssen weiter diskutiert. Die Thüringer Verfassung sehe vor, dass der Landtag rechtzeitig vor Beginn eines neuen Jahres einen Etat beschließe.

Artikel 99, Achter Abschnitt der Thüringer Landesverfassung: Das Finanzwesen (1) Der Haushaltsplan wird vor Beginn der Rechnungsperiode für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplans kann vorgesehen werden, daß sie, nach Rechnungsjahren getrennt, für unterschiedliche Zeiträume gelten.



(2) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 98 Abs. 2 Satz 1 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.



(3) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes mit Haushaltsplan sowie Entwürfe zu deren Änderung werden von der Landesregierung eingebracht. Der Landtag darf Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber dem Entwurf der Landesregierung oder dem festgestellten Haushaltsplan nur beschließen, wenn Deckung gewährleistet ist.