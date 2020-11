Im Streit mit der Landesregierung um eine Protokoll-Notiz zum Kali-Staatsvertrag zwischen Hessen und Thüringen sind sich Regierungsfraktionen und Opposition im Thüringer Landtag offenbar einig. Vertreter aller sechs Fraktionen sagten auf Anfrage von MDR THÜRINGEN, die Notiz sei eine wichtige Ergänzung des Vertrages, der man im Parlament zustimmen wolle.

Der Landtag will am Donnerstag in erster Lesung das Zustimmungsgesetz zum veränderten Vertrag diskutieren. Nur dann, wenn es für das Gesetz im Plenum eine Mehrheit gibt, kann die Neufassung des Vertrages in Kraft treten.

Wand aus Salzgestein durchstoßen

Die Bundesländer Hessen und Thüringen haben die Änderung ihres Vertrages aus dem Jahr 1996 auf den Weg gebracht, um die geplante Einleitung von Laugenabwässern aus der Kali-Produktion in Hessen in das stillgelegte Bergwerk Springen in Thüringen zu ermöglichen.

Das Unternehmen K + S will dafür unter Tage den sogenannten Markscheide-Sicherheitspfeiler durchbohren, der die Kali-Reviere voneinander trennt. Das von den Bergleuten als Durchörterung bezeichnete Durchstoßen dieser rund 200 Meter starken Wand aus Salzgestein hatten Hessen und Thüringen in ihrem Staatsvertrag ursprünglich ausgeschlossen. Um die Werra künftig von den salzhaltigen Abwässern entlasten zu können, sind jetzt beide Länder davon abgerückt.

Irritationen wegen Lücke in Verträgen

Die Thüringer Landesregierung hatte auf einer Kabinettsitzung im Oktober eine Protokoll-Notiz zum geänderten Vertrag beschlossen. Darin wird klargestellt, dass mit der Vertragsänderung keine Vorentscheidung für weitere notwendige Schritte verbunden ist: Weder für die notwendige bergrechtliche Genehmigung für die Einleitung der Lauge noch für eine mögliche Übernahme von Kosten für die Abwehr von Gefahren im Berg durch das Land Thüringen. Auf den beiden Vertragsexemplaren, die die Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Bodo Ramelow inzwischen unterschrieben haben, fehlt diese Notiz. Das hatte im Thüringer Landtag für Irritationen gesorgt. In den Unterlagen, die der Umweltausschuss zur Beratung vorliegen hatte, sei die Notiz enthalten gewesen, bestätigten Vertreter mehrerer Fraktionen.