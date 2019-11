Die Zeiten, in denen Parlamente von Juristen "regiert" wurden, sind längst vorbei. Zwar haben nicht wenige Abgeordnete im Thüringer Landtag einen juristischen Hintergrund, aber im Plenarsaal sitzen auch Lehrer und Polizisten, Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, Ärzte und Arbeiter. Häufig vertreten sind auch Parlamentarier mit "klassischer Parteikarriere", die sich frühzeitig in ihrer Partei nach oben gearbeitet haben. Das trifft allerdings kaum auf die AfD zu, die viele Politik-Quereinsteiger in ihren Reihen hat. Auch bei den Abschlüssen ist von mittlerer Reife bis zum Professor alles dabei. So mancher Abgeordnete erlangte seinen Hochschulabschluss auch über den zweiten Bildungsweg.

Wenig überraschend: Knapp ein Viertel (22) der Thüringer Parlamentarier wohnt in Erfurt. Elf Abgeordnete haben ihren Wohnsitz in Jena, jeweils vier in Gera und Eisenach. Ansonsten sind die Politiker gut in Thüringen verteilt - auch in den ländlichen Regionen, wie die Karte zeigt.