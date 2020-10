Feierstunde Thüringer Landtag als Zentrum des demokratischen Lebens gewürdigt

Mit einem ungewöhnlichen Denkmal erinnert der Thüringer Landtag an den Autor der ersten demokratischen Thüringer Verfassung nach der Landesgründung 1920, Eduard Rosenthal (1853-1926).

Die von den Künstlern Horst Hoheisel und Andreas Knitz entworfene "Erkundungsbohrung" am Landtag. Bildrechte: dpa In einer Feierstunde am Samstag wurde eine in das Mauerwerk eingebrachte Metallhülse mit einem Zitat Rosenthals eingeweiht. Die von den Künstlern Horst Hoheisel und Andreas Knitz entworfene "Erkundungsbohrung" steht symbolisch dafür, dass die Nationalsozialisten die Erinnerung an den jüdischen Verfassungsrechtler, ehemaligen Jenaer Universitätsrektor und Demokraten tilgten. Der Landtag ist einer von vier weiteren Standorten des dezentral angelegten Denkmals. Sie befinden sich in Jena unter anderem an der Universität und in Weimar an der Musikhochschule, die einst Sitz des Landtags war.

Am 25. Oktober erste Landtagssitzung

Nach dem Ersten Weltkrieg und der Abschaffung der Monarchie in Deutschland war 1920 das Land Thüringen gegründet worden. Die Feierstunde erinnerte auch an die Konstituierung des ersten Thüringer Landtags nach der Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Nach den Landtagswahlen am 14. Oktober 1990 war das Parlament am 25. Oktober 1990 erstmals zusammengetreten. Drei Jahre später verabschiedete es die heutige Landesverfassung.

Etwa 900 Gesetze in 30 Jahren beschlossen

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Keller würdigte in der Feierstunde zum Gedenken an die erste Sitzung vor 30 Jahren in Erfurt den Landtag als Mittelpunkt des demokratischen Lebens im Freistaat. Sie sagte am Samstag, seitdem seien rund 900 Gesetze beschlossen worden, die das Leben der Thüringer prägen.