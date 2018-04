Steffen Dittes ist innenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag. Bildrechte: IMAGO

Die Linke kritisiert die politische Verwendung des Heimat-Begriffs als ausgrenzend. Der innenpolitische Sprecher Steffen Dittes sagte, in der politischen Debatte solle er bewusst abschotten. Heimat stehe jedoch für Individualität und Vielfalt.



Außerdem sind aus Sicht von Dittes mit dem Begriff keine neuen Regierungsaufgaben verknüpft. In der Landesregierung sei letztlich jedes Ministerium ein "Heimatministerium", weil es in jedem Ressort darum gehe, Thüringen zukunftsgerecht zu einem Land zu gestalten, in dem die Menschen gerne leben und mit Optimismus in die Zukunft schauen.