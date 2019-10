Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des Thüringer Landtages am Donnerstagvormittag der Opfer des Anschlags am Vortag in Halle/Saale gedacht. Zuvor hatte die Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) die Tat als "abscheulich" verurteilt. "Unsere Gedanken sind bei den Todesopfern und ihren Angehörigen", sagte Diezel.

Es sei zutiefst schockierend, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger das Ziel eines solchen Anschlags waren. "Wir stehen uneingeschränkt an der Seite der jüdischen Mitbürger", sagte die CDU-Politikerin. Sie hoffe auf zügige und gründliche Aufklärung des Geschehens in Halle durch die Bundesanwaltschaft.

Am Mittwoch hatte ein bewaffneter Mann in Halle versucht, in die dortige Synagoge einzudringen, in der sich zu diesem Zeitpunkt Dutzende Menschen aufgehalten hatten. Nachdem ihm das nicht gelungen war, hatte der Mann offenbar wahllos auf Passanten geschossen und dabei eine Frau getötet. Anschließend erschoss er einen Mann in einem Döner-Imbiss. Er wurde später von der Polizei festgenommen.