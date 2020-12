Lehrer für Gymnasien, Regelschulen und Grundschulen werden in Thüringen ab August 2021 das gleiche Gehalt bekommen. Der Landtag hat die die höhere Besoldung von Grundschullehrern am Freitag beschlossen. Künftig ist für alle die Besoldungsgruppe A13 vorgesehen, in der das Gehalt je nach Berufserfahrung zwischen rund 4300 und 5500 Euro brutto monatlich beträgt. Die AfD-Fraktion stimmte gegen die höhere Besoldung.

Mit der Erhöhung des Gehalts für Grundschullehrer soll der Beruf attraktiver werden. Thüringen leidet seit Jahren unter einem akuten Lehrermangel. Manche Bildungspolitiker hoffen auch darauf, dass mit dem besseren Gehaltsaussichten mehr Grundschullehrer aus anderen Bundesländern nach Thüringen kommen. Mit einem neuen Zulagensystem, das der Landtag ebenfalls am Freitag beschloss, sollen unter anderem angehende Lehrer dazu motiviert werden, in Gegenden zu unterrichten, wo der Lehrermangel besonders schlimm ist.

Die finanzielle Ausstattung der Thüringer Schulen in freier Trägerschaft soll deutlich verbessert werden. Die am Freitag vom Landtag in Erfurt ohne Gegenstimmen beschlossene Novellierung des entsprechenden Gesetzes sieht für das kommende Jahr staatliche Zuschüsse für die freien Schulen in Höhe von fast 217 Millionen Euro vor. Das sind 34 Millionen Euro mehr als im Entwurf des Finanzministeriums. Der Einigung waren in den vergangenen Monaten langwierige Diskussionen zwischen den Fraktionen von Linker, SPD, Grünen und CDU und auch der Landesregierung vorangegangen.

Thüringen ermöglicht mit einer Änderung des Kali-Staatsvertrags mit Hessen die Entsorgung großer Mengen salzhaltiger Abwässer. Der Landtag in Erfurt stimmte der Neuregelung am Freitag mehrheitlich zu. Vor einer Woche war sie bereits vom hessischen Parlament gebilligt worden.

Damit soll gesichert werden, dass salzhaltige Abwässer, die in den Kali-Werken an der hessisch-thüringischen Landesgrenze entstehen, nicht in die Werra fließen. Ein Teil der Produktionsabwässer soll künftig in der stillgelegten Thüringer Grube Springen eingelagert werden. Dafür ist eine Art Tunnel unter der Landesgrenze nötig - ein etwa 200 Meter starker Sperrpfeiler muss nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums durchbohrt werden. Mit der Einlagerung der Produktionsabwässer sollen einige Tausend Kali-Arbeitsplätze im Werra-Revier gesichert und die Umwelt entlastet werden, sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegsmund.

Die Salzbelastung der Werra durch die Kali-Industrie und die Umweltprobleme durch die Entsorgung ihrer Abwässer werden seit Jahren vor allem in Thüringen heftig diskutiert. Nach Unternehmensangaben hängt von der Abwasserentsorgung die Produktion in dem Kali-Revier mit etwa 5.300 Arbeitsplätzen ab.

Im Grenzgebiet von Hessen und Thüringen werden Kalisalze gewonnen. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt in Thüringen soll künftig einen kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderung haben. Das sieht eine Gesetzesänderung vor, die der Landtag am Freitag mit den Stimmen von Linke, SPD, Grüne und CDU beschloss. Auch kleinere Gemeinden und Städte sollen solche Beauftragten berufen können, sollen dazu aber nicht verpflichtet sein.

Mit der Gesetzesänderung wird zudem auf Landesebene eine Landesfachstelle für Barrierefreiheit geschaffen. Der Landesbehindertenbeirat soll künftig alle fünf Jahre gewählt werden und nicht mehr wie bisher nach jeder Landtagswahl. Die Grünen-Abgeordnete Babett Pfefferlein wies darauf hin, dass es in Thüringen rund 400.000 Menschen mit Behinderung gebe. Sie forderte, Hindernisse im Alltag für diese Menschen zu beseitigen und Barrieren abzubauen. Die Fraktionen von AfD und FDP enthielten sich bei der Abstimmung.

Der Thüringer Landtag hat einstimmig den Bau von Windrädern im Wald verboten. Die Abgeordneten billigten am Freitag eine entsprechende Änderung des Waldgesetzes, die zunächst die FDP und später auch die CDU vorgeschlagen hatten. 2023 soll überprüft werden, ob Thüringen seine Klimaziele trotz des Windkraftverbots in Forsten erreichen kann.