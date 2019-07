Thüringen Landtag beschließt Reihe neuer Gesetze

Regelschullehrer in Thüringen bekommen mehr Geld. Ein entsprechendes Gesetz hat der Thüringer Landtag am Donnerstag in Erfurt mit den Stimmen der Regierungskoalitionen (SPD, Grüne und Linke) und der CDU verabschiedet. Die AfD enthielt sich bei der Abstimmung. Ab kommendem Jahr werden demnach verbeamtete Regelschullehrer nach der Besoldungsstufe A13 bezahlt. Auch angestellte Regelschullehrer werden vergleichbar höher eingruppiert. Damit bekommen sie ab nächstem Jahr die gleichen Bezüge wie Gymnasiallehrer.