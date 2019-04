Der NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag hat am Donnerstag einen ehemaligen Vorgesetzten der aus Thüringen stammenden Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter vernommen. In seiner Befragung räumte er ein, Mitglied in dem umstrittenen Sicherheitsverein Uniter gewesen zu sein. Nach seiner Darstellung sei der Verein gegründet worden, um Soldaten die mit psychischen Problemen aus Auslandseinsätzen kommen zu helfen. "Ich habe mich da ehrenamtlich engagiert", sagte der Beamte. Er habe nie etwas mit Rechtsextremismus zutun gehabt, noch hatte er Kontakte zu mutmaßlichen Mitglieder des Vereins, die rechtsextremistisch gewesen sein sollen. Damit reagierte er auf Medienberichte, nach denen Mitglieder des Vereins in rechtsextreme Umsturzpläne verwickelt sein sollen. Darunter zählen Bundeswehrsoldaten mit Verbindungen in das Kommando Spezialkräfte (KSK). Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit Monaten in mehreren Fällen.

Ehemaliger Vorgesetzter stammt aus Eisenach

Der Beamte stammt ursprünglich aus Eisenach, war aber bereits Anfang der neunziger Jahre nach Baden-Württemberg zur Polizei gegangen. Dort traf er später die aus Thüringen stammende Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter. Bis zu ihrer Ermordung im April 2007 war er einer ihrer vorgesetzten Beamten in der Bereitschaftspolizei in Heilbronn und Böblingen (Baden-Württemberg). Zu Beginn seiner Befragung erklärte er, nichts mit rechtsextremistischen Gedanken oder Aktivitäten zutun zu haben. Er lehne jede Form von Extremismus ab. Zudem wies er den Vorwurf zurück, kein gutes Verhältnis mit Kiesewetter in ihrer Zeit bei der Polizei in Heilbronn gehabt zu haben. Das Gegenteil sei der Fall gewesen, erklärte er zu Beginn seiner Zeugenvernehmung. „Ich habe mich mit Michéle immer gut verstanden“, sagte er im Landtag. Er erklärte auch, dass er erst nach der Enttarnung des NSU im November 2011 erfahren habe, dass es in der alten Polizeieinheit Beamte gab, die Mitglieder des rechtsextremen „KuKluxKlan“ (KKK) gewesen sein sollen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er keine Kenntnis oder Informationen gehabt, dass es da eine Verbindung von Polizisten zum KKK gegeben haben soll.

Beamter erhielt Mord-Drohungen

Der Beamte erklärte mehrfach, dass ihn die bisherige öffentliche Berichtererstattung zu seiner Uniter-Mitgliedschaft psychisch stark belaste. Er habe inzwischen auch Mord-Drohungen erhalten. Es sei deshalb auch für seine Familie sehr schwierig im Moment. Der Polizeibeamte war 2015 zum Verfassungsschutz Baden-Württemberg gewechselt. Aber vor etwa einem Monat ist er versetzt worden. Inzwischen sei er aber krank geschrieben, teilte er in seiner Befragung mit.