Thüringen ermöglicht mit einer Änderung des Kali-Staatsvertrags mit Hessen die Entsorgung großer Mengen salzhaltiger Abwässer. Der Landtag in Erfurt stimmte der Neuregelung am Freitag mehrheitlich zu. Vor einer Woche war sie bereits vom hessischen Parlament gebilligt worden.

Damit soll gesichert werden, dass salzhaltige Abwässer, die in den Kali-Werken an der hessisch-thüringischen Landesgrenze entstehen, nicht in die Werra fließen. Ein Teil der Produktionsabwässer soll künftig in der stillgelegten Thüringer Grube Springen eingelagert werden. Dafür ist eine Art Tunnel unter der Landesgrenze nötig - ein etwa 200 Meter starker Sperrpfeiler muss nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums durchbohrt werden. Mit der Einlagerung der Produktionsabwässer sollen einige Tausend Kali-Arbeitsplätze im Werra-Revier gesichert und die Umwelt entlastet werden, sagte Thüringens Umweltministerin Anja Siegsmund.