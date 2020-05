Der Thüringer Landtag berät am Freitag über das Hilfspaket für Wirtschaft, Kommunen und Bürger. Zuvor gibt Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Regierungserklärung ab. Erstmals seit vielen Jahren tagt das Parlament nicht im Landtagsgebäude in Erfurt. Um die Abstandsregel für die 90 Abgeordneten einhalten zu können, wurde für die Plenarsitzung ein großer Konferenzsaal im Steigerwaldstadion in Erfurt gemietet.