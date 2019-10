Für etwa jeden fünften Abgeordneten im Thüringer Landtag war das in jedem Fall die letzte Sitzung - sie werden zur Landtagswahl in 26 Tagen nicht wieder antreten. Die Sondersitzung war geprägt von der Aufarbeitung des NSU. Angehörige von Opfern waren gekommen, um sich anzuhören, was der Thüringer Landtag an Aufklärungaarbeit geleistet hat.

Dank für Aufklärungsarbeit

NSU-Ombudsfrau Barbara John Bildrechte: IMAGO Die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer, Barbara John, hat Thüringen für seine Aufklärungsarbeit zu den NSU-Morden gedankt. John sagte, der jetzt vom NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags vorgelegte Bericht sei für die Aufarbeitung von sehr großer Bedeutung. Thüringen sei das Bundesland, das am schonungslosesten und am selbstkritischsten die Versäumnisse der eigenen Sicherheitsbehörden beschrieben habe.



Kein Verständnis hat John allerdings für den Streit um die Herausgabe von Akten durch das Innenministerium. Hier ging es darum, dass der Untersuchungsausschuss klären wollte, ob Polizeispitzel im Bereich Organisierte Kriminalität Informationen über das NSU-Trio hatten. Das Innenministerium gab entsprechende Unterlagen mit dem Hinweis auf sicherheitsrelevante Daten nicht heraus. Laut John ein merkwürdiges Verhalten. Der Staat sei an erster Stelle dafür da, den Menschen und dessen körperliche Unversehrtheit zu schützen. John sprach sich zudem dafür aus, die NSU-Aufklärungsarbeit fortzusetzen. Sie schlug vor, alle bislang erfassten Akten in einem Archiv zusammenzutragen.

Aufarbeitung noch nicht beendet

Die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD), sagte am Dienstag in Erfurt bei der abschließenden Parlamentsdebatte zum Abschlussbericht, "die Morde und Anschläge hätten durch bessere Ermittlungsarbeit verhindert werden können." Sie sieht eine deutliche Mitschuld der Thüringer Sicherheitsbehörden an den Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds. Gleichzeitig betonte Marx, der Ausschuss verurteile die Behörden nicht im Ganzen, sondern die Kritik richte sich gegen "Vertuschung und Verdrängung auf Leitungsebene". Die habe es gegeben.

Dorothea Marx, Ausschussvorsitzende des NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag Bildrechte: dpa Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) machte deutlich, dass Thüringen für die NSU-Morde eine besondere Verantwortung trage. "Wir sind die Vertreter eines Staates, in dem das geschehen konnte", sagte er. Nahezu alle Redner waren sich in einem Punkt einig: Es habe noch immer nicht alles aufgeklärt werden können, so dass die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen sei und fortgesetzt werden müsse.

Enquete-Kommission Rassismus sorgt für Streit

Das zweite große Thema der Sondersitzung war der Abschlussbericht der Enquete-Kommission Rassismus. Sie war nach einer Empfehlung des ersten Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses eingerichtet worden. Bei der Debatte warf CDU-Chef Mike Mohring den Linken vor, ihre Koalitionspartner zu missbrauchen. Sie würden SPD und Grüne benutzen, um eine andere Gesellschaft zu schaffen, so der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Die Arbeit der Enquete-Kommission erklärte er für gescheitert: "Die Enquete-Kommission hat ihre Chance leider vertan, Sie haben überzogen", sagte Mohring.