Thüringer Landtag Grüne wollen Baby-Eklat vors Verfassungsgericht bringen

Das Thüringer Verfassungsgericht soll sich mit der sogenannten Babygate-Affäre des Landtages befassen. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte am Freitag, seine Fraktion werde gegen die Entscheidung von Landtagspräsident Christian Carius (CDU) klagen. Das Verfassungsgericht solle überprüfen, ob Abgeordnete auf diese Weise an der Ausübung ihres Mandats gehindert werden dürfen.

Carius hatte Henfling am Mittwoch von der Sitzung ausgeschlossen , weil diese ihr Baby mit in den Plenarsaal gebracht hatte. Der Landtagspräsident hatte sich dabei auf die Geschäftsordnung des Parlaments berufen, laut der an den Sitzungen im Plenarsaal nur Abgeordnete und ein festgelegter Kreis von Beamten und Fraktionsmitarbeitern teilnehmen dürfen. Ob andere Personen teilnehmen dürfen, entscheidet der Landtagspräsident. Carius hatte seine Entscheidung am Mittwoch damit begründet, dass es allen Abgeordneten auch aus Gründen des Kinderschutzes zu empfehlen sei, sich um eine Betreuung ihrer Kinder während der Sitzungen zu kümmern. Henfling wiederum hatte nach ihrem Ausschluss erklärt, sie habe lediglich an einer Abstimmung teilnehmen wollen und dafür für wenige Minuten mit ihrem Baby den Sitzungssaal betreten.

Von einem Skandal sprechen indes der Thüringer Landesfrauenrat und die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder in einem offenen Brief an Carius. Der Verweis auf das Kindeswohl grenze an Sarkasmus, heißt es darin. Es gehe nicht um die Frage, was gut ist für Kinder, sondern darum, ob Menschen, die sich um ihre Kinder kümmern, gleichzeitig in der Öffentlichkeit präsent und aktiv sein können.