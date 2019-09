Es sind besondere Tage im Thüringer Landtag. Die vor fünf Jahren gewählten Abgeordneten versammeln sich am Donnerstag und Freitag zum letzten Mal zur regulären Plenarsitzung. Am 1. Oktober ist eine Sondersitzung angesetzt, die der Debatte der Abschlussberichte des Zweiten NSU-Untersuchungsausschusses und der Enquete-Kommission "Rassismus und Diskriminierung" vorbehalten ist.

Demnach wurden im Thüringer Landtag noch nie so viele Ordnungsrufe verzeichnet. Die Präsidenten erteilten insgesamt 130 Ordnungsrufe. Das waren ungefähr dreimal so viele wie in der letzten Wahlperiode. Die meisten Ordnungsrufe kassierten Abgeordnete der Linken und der AfD.