Bei der Landtagssitzung am Donnerstag im Kongresszentrum des Steigerwaldstadions während der Rede von Madeleine Henfling von den Grünen. Bildrechte: dpa

Der Thüringer Landtag hat am Donnerstag über eine Neuausrichtung der Landesbehörde für Verfassungsschutz debattiert. Die FDP brachte einen Gesetzentwurf ein, der vorsieht, das Amt auch gegen Wirtschaftsspionage einzusetzen. Außerdem solle der Verfassungsschutz mehr in der Öffentlichkeit über seine Arbeit berichten. Die Liberalen forderten auch, dass grundsätzlich jede Fraktion einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags (PKK) besetzen kann.

Die PKK überwacht die Arbeit des Verfassungsschutzes. Derzeit arbeitet die PKK in der Besetzung des Vorgänger-Landtags, weil die Mehrheit der Abgeordneten des aktuellen Landesparlaments mehrfach Kandidaten der AfD für die PKK abgelehnt hat. Die Fraktion zog daraufhin vor das Thüringer Verfassungsgericht und bekam recht: Die Richter in Weimar verfügten in einer Eilentscheidung, dass die Kommission in neuer Besetzung wegen der fehlenden AfD-Mitglieder nicht arbeiten darf.

Kritik aus anderen Fraktionen im Thüringer Landtag

Der Gesetzentwurf der FDP zum Verfassungsschutz stieß bei allen anderen Fraktionen auf Kritik. Nach Ansicht der Linken würde das Gesetz dazu führen, dass der Verfassungsschutz seine Überwachungsarbeit noch ausweiten könnte. Die Grünen sprachen sich dafür aus, die Behörde langfristig abzuschaffen. Laut CDU führt der Gesetzentwurf nicht dazu, das Amt zu stärken. Die AfD, die im Visier des Verfassungsschutzes ist, erklärte, das Amt werde für die Verfolgung der Opposition missbraucht. Innenminister Georg Maier von der SPD kritisierte, die FDP wolle zwar dem Verfassungsschutz neue Aufgaben übertragen, ohne dafür aber die personellen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.

Der Gesetzentwurf der FDP wurde mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt.

Zustimmung signalisierten die Bildungspolitiker im Landtag dagegen zu einem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion zu Schulkonten bei Banken und Sparkassen. Schulleiterinnen und Schulleiter sollen im Namen des Freistaates Girokonten für ihre Schule eröffnen dürfen. Inhaber des Kontos wäre damit das Land Thüringen. Außerdem sollen die Schulleiter Verwaltungspersonal des Schulträgers beauftragen können, das Konto zu verwalten. Schulträger in Thüringen sind Landkreise, kreisfreie Städte und in Einzelfällen auch kreisangehörige Kommunen.

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Tischner, sagte im Landtag, seine Fraktion wolle eine "klare Rechtslage" schaffen. Ein solches Konto würde vieles vereinfachen: Eltern- oder Schülerbeiträge für schulische Veranstaltungen könnten gesammelt und an Dritte überwiesen werden, Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket oder das Schulbudget verwaltet werden. Auch Lernsoftware, Lizenzen oder Schulbüchern ließen sich über das Schulkonto bestellen und bezahlen.

Der AfD-Abgeordnete Denny Jankowski bezeichnete den Vorschlag als "gangbaren Weg". Die Bildungsexpertin der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, zeigte sich offen für eine Neuregelung. Auch der Linke-Bildungspolitiker Torsten Wolf sagte: "Jede Schule soll ein eigenes Schulkonto führen können." Der CDU-Vorstoß sei begrüßenswert, es gebe aber noch Diskussionsbedarf.

Bereits heute führen Schulen Girokonten

So verwies Wolf darauf, dass auch heute schon viele Schulen Girokonten führten und sie etwa für Zahlungen für Klassenfahrten nutzten. Wolf zufolge sind diese Konten zum überwiegenden Teil von den Schulträgern eingerichtet worden. Er forderte, den Gesetzentwurf flexibler zu formulieren, damit bereits existierende Konten bestehen bleiben können.

Der Thüringer Landtag hält seine Plenarsitzung von Mittwoch bis Freitag wieder im Kongressgebäude am Steigerwaldstadion ab. Dort ist mehr Platz als im Plenarsaal des Landtages, so dass sich Abstände besser einhalten lassen und das Risiko einer Corona-Infektion geringer ist. Am Mittwoch hatten die Abgeordneten über die Corona-Politik der Landesregierung und der Landesverwaltung debattiert.