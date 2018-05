Gegenwind im Landtag zum Wassergesetz

Zustimmung in der Sache - Kritik am Zeitpunkt und der Finanzausstattung. So nahm sich die Opposition im Landtag am Donnerstag den Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Koalition vor. Orte über 200 Einwohner sollen an Kläranlagen angeschlossen werden, der Umwelt zuliebe. Dass das Land dafür die Fördermittel verdoppeln will reicht Kritikern aber nicht aus.

In zehn Jahren sollen bis zu 98 Prozent der Thüringer Privathaushalte an Kläranlagen angeschlossen sein. Bildrechte: Kathrin König / MDR

Laut Umweltministerin Anja Siegesmund gelten 80 Prozent der Flüsse und Bäche im Freistaat als nitrat- oder phosphorbelastet. Das neue Wassergesetz soll das ändern. Die Landesregierung habe das Gesetz viel zu lange vor sich her geschoben, kritisierten Vertreter der AfD. Und die CDU meinte, die Finanzierung wichtiger Teile des Gesetzes sei nicht dauerhaft gesichert. Laut Entwurf sollen in zehn Jahren bis zu 98 Prozent der Thüringer an zentrale Kläranlagen angeschlossen sein, im Moment sind es 80 Prozent. Thüringen sei hier bundesweites Schlusslicht, sagte Siegesmund. Deshalb will das Land seine Fördermittel auf 30 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln.

"Grüner" Schutzstreifen in Gewässernähe geplant

Zudem sollen Landwirte entlang ihrer Felder breitere Grünstreifen einrichten, die sie umweltgerecht oder gar nicht bewirtschaften. Außerhalb von Siedlungen soll ein zehn Meter breiter Schutzstreifen an Gewässern dafür sorgen, dass zum Beispiel weniger Dünger in Seen und Flüsse gelangt.

Die CDU-Abgeordnete Christina Tasch fragte in der Debatte, was mit Bürgern passieren solle, die bereits Geld in eine Kleinkläranlage investiert haben. Zudem seien die Bestimmungen zu den Schutzstreifen zu hart. Neue Technik mache es möglich, Pflanzenschutzmittel immer präziser auszubringen, daher seien breite Schutzstreifen gar nicht nötig, sagte Tasch. Sie warnte zudem vor einem Wertverlust von Flächen. Der AfD-Abgeordnete Olaf Kießling sagte, mit diesem Gesetz würden die Landwirte gegängelt. Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Beratung im Landtag in mehrere Ausschüsse verwiesen - unter Federführung des Umweltausschusses.