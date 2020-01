Der Thüringer Landtag befasst sich diesen Freitag mit dem umstrittenen Bau von Windkraftanlagen in Wäldern. Die Fraktionen von CDU und FDP legen einen Gesetzentwurf vor, nach dem der Bau von Windrädern in Wäldern künftig verboten sein soll. Dazu soll das Waldgesetz geändert werden.

Der BUND betont die Bedeutung von Windenergie, um Treibhausgase zu verringern. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Nach jetziger Rechtslage sind Windräder im Wald nicht grundsätzlich verboten. CDU und FDP verweisen auf die Proteste gegen bestehende Anlagen. Zudem steige durch die Anlagen und die dafür nötigen Schneisen in den Wäldern die Gefahr, dass Stürme größere Schäden anrichten könnten. Kritik an dem Gesetzentwurf kommt vom Naturschutzverband BUND in Thüringen. Windenergie sei ein bewährtes Mittel, schädliche Treibhausgase zu verringern und die Folgen des Klimawandels einzudämmen. In Thüringen gibt es bisher zwei Windkraftanlagen in Waldgebieten.