seit 2017 im Landesvorstand FREIE WÄHLER Th. , seit 2019 Gemeinderatsmitglied in Seebach

Was ist Ihre größte Stärke?

Alles hinterfragen und in Zusammenhängen analytisch bewerten.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich erhole mich am liebsten in meiner Heimatgemeinde Seebach.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Erhaltung auch kleinerer Schulen im ländlichen Bereich in gutem baulichem und technischem Zustand, sowie den Klassenstärken entsprechende Anzahl qualifizierte Lehrkräfte-

Der Unterrichtsausfall ist vom Stundenplan zu streichen. Bedarfsgerechte Ausbildung von Lehrern und Erziehern in Anlehnung an die Schülerzahlen in der Perspektive.