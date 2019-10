In seiner Heimat wurde Thomas Gottweiss schon als Jugendlicher politisch aktiv. In der Jungen Union war er Orts- und Kreisvorsitzender. Von 1999 bis 2013 war er Gemeinderatsmitglied in Pfiffelbach. Seit 2004 ist er Mitglied im Kreistag Weimarer Land. Dort ist er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft sowie Vorsitzender des Werksausschusses der Kreiswerke.