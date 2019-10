Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ganz einfach: Die Zeit ist reif! Wir brauchen mehr Frauen und mehr junge Menschen in der Politik, die frischen Wind und andere Prioritäten in die Parlamente bringen. Ob Klimaschutz, Bildung oder Mobilität: Bei politischen Entscheidungen braucht es Weitsicht und neue Ideen. Dafür möchte ich mich im Landtag für Weimar und für ganz Thüringen einsetzen.

Das wichtigste Thema bleibt in den nächsten Jahren die gute personelle Ausstattung des Bildungssektors. Nicht nur in Kindergärten braucht es mehr Fachpersonal, vor allem in den Schulen gibt es noch viel Nachholbedarf. Rot-rot-grün hat bereits begonnen, die Versäumnisse der CDU-geführten Regierung abzubauen und mehr Lehrer*innen auszubilden und einzustellen. Doch sind wir damit noch lange nicht am Ende. Mit mehr Personal ist perspektivisch auch eine größere Differenzierung innerhalb der Schulklassen möglich - so dass jedes Kind die Förderung bekommt, die es braucht.