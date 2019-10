Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In meiner vogtländischen Heimat!

Weil es die Menschen, Vereine und Unternehmen verdient haben, einen Vertreter in Erfurt zu wissen, der sich für den Erhalt der Kreisstadt und des Landkreises Greiz, für gute und leistungsfähige Schulen sowie eine Stärkung des ländlichen Raumes beherzt und fleißig einsetzt.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Als Wahlkreisabgeordneter möchte ich dazu beitragen, dass alle Generationen gut und gern in unserer Heimat leben! Dazu braucht es u.a. vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote, eine verlässliche medizinische Versorgung, innovative Arbeitsplätze, handlungsfähige Städte und Gemeinden sowie mehr Bauland für Familien.

Als Bildungspolitiker gilt es den Generationswechsel an den Schulen so zu gestalten, dass Thüringen wieder den Spitzenplatz im Leistungsvergleich unter den deutschen Ländern einnimmt! Ich stehe für die Aufwertung der Regelschulen, den Erhalt der Förderschulen mit (!!!) Schülern und die Beendigung von Bildungsexperimenten in unseren Schulen. Schulen brauchen endlich wieder Kontinuität und Zeit für den Unterricht.