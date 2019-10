Corinna Herold (AfD)

Politisch interessiert war ich schon immer, meine Familie hat durch Stalinismus in der DDR mehrfach große Nachteile erleiden müssen. Einen Teil unserer Verwandten im Westen Deutschlands habe ich durch die deutsche Teilung nie kennengelernt. Das hat mich zusammen mit unserem Wohnort ganz nah an der innerdeutschen Grenze frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass Politik den Bürgern eines Landes nicht nur gut tun, sondern auch großen Schaden anrichten kann.



Nach vielen Jahren passiver Beobachtung der politischen Entwicklung in Deutschland bin ich im April 2013 in die Alternative für Deutschland eingetreten, im Kreisverband Mittelthüringen habe ich im selben Jahr das Amt als Beisitzerin des Vorstandes übertragen bekommen, am 1. Februar 2014 wurde ich zur Kandidatin für die kommende Landtagswahl gewählt.



Seit Oktober 2014 bin ich Mitglied des Thüringer Landtags und der AfD- Fraktion.



Dort bin ich Sprecherin für Arbeit, Soziales und Gesundheit, für Gleichstellung, für die Aufarbeitung des DDR- Unrechts, für Religion, stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschuss, stellvertretende Vorsitzende der Strafvollzugskommission und Ersatzmitglied der Härtefallkommission.



Seit Februar 2016 bin ich Vorsitzende des Kreisverbandes Mittelthüringen der Alternative für Deutschland.