Was ist Ihre größte Stärke?

Ich will es ganz genau wissen.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Ich will es ganz genau wissen.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Am wunderschönen Hohenwarte Stausee

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Fachkräfte für die sozialen Berufe gewinnen und halten: In der Pflege und in der frühkindlichen Bildung will ich mich für die Entlastung der Kolleginnen und Kollegen einsetzen und diese wichtigen sozialen Berufe für junge Menschen attraktiver gestalten.