Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Erfurt liegt mir am Herzen, denn die Stadt ist einfach liebens- und lebenswert - sie ist mein zu Hause. Gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren bei vielen Gesprächen vor Ort gemerkt: in der Landespolitik läuft nicht alles so, wie ich es mir wünschen würde. Ich bin davon überzeugt: es braucht einen neuen Anfang, einen neuen Stil und mehr Tempo in Thüringen. Mir ist es wichtig, für die Menschen vor Ort direkter Ansprechpartner zu sein und die starke Stimme Erfurts im Landtag zu sein.