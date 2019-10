Ich denke, ich habe eine offene und unkomplizierte Art. Ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen und so ihre Sorgen und Nöte verstehen.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Hat Thüringen schon einiges zu bieten. Leuchttürme wie Jena und Ilmenau strahlen weit in die Regionen aus. Hinzu kommen viele Handwerksbetriebe und Mittelständler, die in ihrem Fachgebiet Spitze sind und oft im eigenen Betrieb Neuerungen entwickeln. Das möchte ich unterstützen. In unseren Mittelständlern steckt ein Riesenpotenzial, dass für die Entwicklung neuer Produkte, aber auch für Neugründungen genutzt werden muss.

Beim Klimaschutz ist es mir sehr wichtig, dass dieser keine Frage des Einkommens sein darf. Jeder - unabhängig vom Geldbeutel - sollte in die Lage versetzt werden, einen Lebensstil zu wählen, der sich mit den Ressourcen unserer Erde in Einklang bringen lässt. Von Seiten der Politik müssen wir Klimaschutz an allen Stellen mitdenken und ihn an vielen Stellen zum Leitmotiv unseres Handelns machen.