Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Im Winter auf dem Inselsberg beim Skifahren und im Sommer im Freibad in Schönau vor dem Walde.

Weil ich die Menschen in meiner Heimat mit einer starken Stimme im Thüringer Landtag in Erfurt vertreten möchte.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Massive Investitionen in die digitale Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, damit Thüringen vorne mitspielen kann. Ich persönlich würde mir einen weiteren Fachhochschulstandort im Landkreis Gotha wünschen!

Der Landkreis Gotha ist der wirtschaftlich stärkste Landkreis Thüringens. Damit dass so bleibt, brauchen wir auch in Zukunft eine Wirtschaftspolitik die Lust auf Selbständigkeit macht und bürokratische Fesseln abstreift. Es braucht ein breites Verkehrsangebot in ganz Thüringen und Rückendeckung für das Auto.