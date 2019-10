Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Ich verfüge über wenig politische Erfahrung, so dass ich mich mit einigen Themen erst auseinandersetzen muss, bevor ich eine fundierte Aussage machen kann.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich möchte den Menschen eine Stimme geben, die so wie ich ein weitestgehend freies, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen wollen und die sachlich vernünftige, weitsichtige und ausgewogene Lösungen und Entscheidungen von der Politik erwarten.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Ich will, dass der ländliche Raum und die Belange der dort lebenden Menschen mehr Beachtung finden. Der ländliche Raum soll für alle Generation ein attraktives Umfeld zum Leben, Wohnen und Arbeiten bieten.

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Ich will, dass jedes Kind die Chance hat seine Talente und Potentiale zu entfalten. Das Bildungssystem muss die jungen Menschen dazu befähigen, einen erfolgreichen Weg ins Berufsleben gehen zu können. Es gilt die Bildungseinrichtungen und das Bildungssystem zu modernisieren und den Lehrermangel so schnell wie möglich beenden.

Ich will das mehr in Forschung und Entwicklung investiert wird, denn das sind wirkliche Investitionen in die Zukunft. Insbesondere betrifft das die Bereiche Energiespeichersysteme sowie Prozessor- und Betriebssysteme.