Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In Ronneburg und Umgebung

Die letzten 10 Jahre konnte ich Landespolitik aktiv mitgestalten. Als Finanzministerin habe ich die Digitalisierung der Landesverwaltung beschleunigt und für die Digitalisierung in Kommunen ein Landesprogramm über 80 Mio. Euro aufgelegt. Die Thüringer Schulden wurden um mehr als eine Milliarde abgebaut, die Schattenhaushalte aufgelöst und damit gute Voraussetzungen für sichere Finanzen in Thüringen geschaffen. Diese erfolgreiche Arbeit möchte ich fortsetzen!

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Ich trete für solide Landesfinanzen ein! Sie sind der Garant dafür, dass auch weiterhin Investitionen umgesetzt und Zuschüsse an Kommunen, Verbände und die Wirtschaft ausgereicht werden können.

W as wollen Sie für Thüringen erreichen ...

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter für jede Schule in Thüringen

Erfolgreiche Umsetzung der begonnenen und geplanten Investitionen an Hochschulen und Instituten.

Vervollständigen Sie bitte den Satz: In fünf Jahren sollte es in Thüringen ...

In fünf Jahren sollte es in Thüringen noch lohnenswerter zu sein, in Frieden und Freiheit sicher zu leben.