Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Weil ich davon überzeugt bin, dass die Stimme der Freiheit im Thüringer Landtag fehlt. In einem starken Team möchten wir Freie Demokraten dieser Stimme im Parlament wieder Gehör verschaffen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Wir bekennen uns zu dem ehrgeizigen Ziel, in unserem Land weltbeste Bildung für alle anzubieten. Im Rahmen dieser Leitidee setzen wir uns unter anderem für eine ganzheitliche individuelle Förderung von Kompetenzen bereits in Kindertageseinrichtungen, eine Digital-Offensive in unseren Schulen sowie die Stärkung der dualen Berufsausbildung hin zu einer Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ein.