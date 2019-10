Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und bin von klein auf mit den Kämpfen der Arbeiter*Innen und ihren Familien eng verbunden. Seit meiner Kindheit bin ich bei 1. Mai-Kundgebungen und Demonstrationen, aber auch bei Streiks, wie z.B. für die 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich oder gegen das Vorhaben die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu kappen mit dabei. Mit 11 Jahren war ich bei Solidaritätsaktionen für die Bischofferoder Kumpel dabei. Bei all diesen Kämpfen war auch immer die MLPD dabei. Besonders ihre Jugendarbeit mit ihrer Kinderorganisation "Rotfüchse" und dem Jugendverband REBELL haben mich seit jeher begeistert.



Seit der Gründung des Internationalistischen Bündnis 2016 arbeite ich aktiv am Zusammenschluss gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien mit. 2015 bin ich mit meinem Mann von Bochum nach Thüringen gezogen. Wir hatten gemeinsam zehn Jahre gegen die Werksschließung des Bochumer Opelwerkes gekämpft. Letzlich haben Konzerne wie Opel die Macht Werke zu schließen, was wir nicht verhindern konnten. Aber wir haben die Erfahrung gemacht wie viel Solidarität man erfährt, wenn man kämpft und wie viel Kraft in den Arbeitern und ihren Familien steckt. In Bischofferode hieß es damals "um uns selber müssen wir uns selber kümmern" - diese Losung ist heute noch genauso aktuell.