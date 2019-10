2017 Eintritt in die FDP, 2019 Kandidatur zum Kreistag Weimarer Land, 2019 Eintritt bei den JuLis, ab 2019 Betreuung der Social-Media Arbeit für den Landesverband

Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Die FDP versteht es, Vertrauen in den Einzelnen zu setzen. Sie gab mir die Chance, selbst Verantwortung zu übernehmen und frischen Wind in angestaubte Debatten zu bringen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Ich nehme die Aufholjagd der Landgemeinden auf die Großstädte ins Visier. Ländliche Regionen wie das Weimarer Land sollen zukünftig von der Nähe zur Stadt profitieren und nicht in deren Schatten stehen. Mit besser durchdachten Wohn- und Verkehrskonzepten will ich erreichen, dass das Leben auf dem Land genauso komfortabel ist wie in der Stadt, wenn nicht besser. Davon können Städte und Umland gleichermaßen profitieren.