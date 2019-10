Ich bin seit 15 Jahren in der Kommunalpolitik. Beginnend als Gemeinderatsmitglied in meinem Heimatort Steinbach, danach bis heute im Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein und im Kreistag des Wartburgkreises.

Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich möchte weiterhin die Belange der Bürger/innen, Vereine und Kommunen in meinen Wahlkreis und der Region im Thüringer Landtag vorbringen, stärken und durchsetzen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Es ist notwendig in den Ressourcen zu forschen, welche das Land Thüringen vorrätig hat. So z.B. im Umgang mit heimischen Holz. Die Verarbeitung dieses Rohstoffes, beispielsweise als Baustoff im Hausbau, und die damit verbundene Wertschöpfung muss in Thüringen ein Thema werden.