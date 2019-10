Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Auf den Dornburger Schlössern mit Blick auf die Carl-Alexander-Brücke, am Bratwurstrost mit Freunden und im Ernst-Abbe-Sportfeld beim Fußball.

Die Arbeit mit den Bürgern vor Ort macht mir Freude und gemeinsam erreichen wir viel für unsere Dörfer und Städte im Saale-Holzland-Kreis. Gemeinsam konnten wir Landesmittel für Kliniken, Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Vereine, Feuerwehren und Kirchen in meinem Wahlkreis organisieren. Damit die Interessen unserer Ostthüringer Heimat durchgesetzt werden können, braucht es gerade jetzt eine zuverlässige, engagierte und starke Stimme im Landtag. Deswegen kandidiere ich wieder.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Dass die Bürger in unserem Freistaat gut leben können und die systematische Benachteiligung des ländlichen Raums durch Rot-rot-grün bei Finanzen, in der Schullandschaft und durch Zwangsgebietsreformen ein Ende findet. Thüringen muss an die Spitze der Bundesländer, das geht nur durch weniger linke Bürokratie und Zwang, und funktioniert auch nicht, wenn das Blaue vom Himmel versprochen wird.