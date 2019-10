Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Bei mir zuhause, ich wohne mit meiner Familie auf einem Bauernhof mit allem was dazugehört. In der Natur und in meinem Obstgarten kann ich richtig durchatmen und den Trubel im Landtag zurücklassen. Dennoch freue ich mich, einen so abwechslungsreichen Alltag zu haben.