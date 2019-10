Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Manchmal will ich zu schnell zu viel auf einmal.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Erfurt hat zu wenig gut bezahlte Arbeitsplätze. Deswegen will ich mich dafür einsetzen, dass mehr Forschungseinrichtungen in der Landeshauptstadt angesiedelt werden. Das bringt attraktive Arbeitsplätze für Erfurt und Thüringen mit sich. Zu viele Institute sind noch in den westlichen Bundesländern beheimatet.